Play2Chill pozyskał na produkcję gier 1,5 mln zł, chce wejść na NC w tym roku

"Gra 'Motor Mechanic Simulator' nie powinien być postrzegany jak klon motocyklowy CMS. Nasz tytuł posiada szereg nowinek, które odróżniają go od hitu PlayWaya. Gracz będzie miał możliwość tworzenia własnych, spersonalizowanych motocykli, głównie chopperów. Mamy tu szerokie pole do wprowadzenia płatnych dodatków rozszerzających możliwości gracza, np. poprzez dodawanie innych typów motocykli czy licencji znanych marek. Ponadto gracz uzyskuje możliwość projektowania i utworzenia własnego warsztatu. To rozwiązanie nawiązuje do innego hitu grupy PlayWay - 'House Flipper', który sprzedała się w ponad 1 mln. egzemplarzy" - dodał Róziecki.