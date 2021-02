Polenergia Dominiki Kulczyk zostanie dłużej na giełdzie. Wypuści nowe akcje

Teraz wiadomo, jakie będą kolejne kroki Mansy i BIF IV. Oba podmioty zawarły dodatkowe porozumienie do umowy inwestycyjnej, w którym ustalono m.in. odłożenie w czasie wycofania akcji Polenergii z giełdy oraz warunki dofinansowania spółki.

Dla wielu drobnych posiadaczy akcji to dobra wiadomość. Będzie więcej okazji na zarobienie na Polenerdze, której notowania w ostatnich 12 miesiącach poszły ostro w górę.

Jeszcze rok temu akcje chodziły po blisko 30 zł, a w szczycie marcowej paniki można je było kupić po 20 zł za sztukę. Teraz są warte około 63 zł. To oznacza trzycyfrowe stopy zwrotu.

Główni akcjonariusze chcą m.in. do końca marca przeprowadzić walne zgromadzenie w celu przyjęcia uchwał umożliwiających emisję nowych akcji Polenergii o wartości do 150 mln euro. Jeśli to się nie uda, ma być wypracowana jakaś inna metoda dofinansowania firmy.