Polska ma nową kopalnię. W niej setki tysięcy ton ropy i miliony metrów sześciennych gazu

Xxxxxxx 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 11 Odpowiedz

Kolejne brednie otępiałego kurdupla o polskiej potędze energetycznej. A co z węglem? Skończyła się wizja polskiej potęgi węglowej? Co zostało po kopalniach? Długi i miliony euro kary? A Tusk mówił żeby inwestować w wiatraki i fotowoltaikę. Ale PiS to banda zacofańców. Węgiel to dla nich świętość. Teraz wszystko mamy uzależnione od węgla i już pierwsze osiedla są bez ciepłej wody. A pisowska pani minister co?,, nie kupujcie. Węgiel będzie tańszy". I kolejne kłamstwo poszło między oszołomy.