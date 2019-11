Polska technologia może zrewolucjonizować elektronikę. Zainteresowali się nią azjatyccy giganci

Filip Granek, prezes XTPL: Wszyscy znamy urządzenia drukujące, mamy je choćby w biurach. One są w stanie drukować elementy o rozmiarze 20, a najczęściej 50 mikrometrów, czyli milionowych części metra. Takie struktury są wystarczające dla druku dokumentów, bo nasze oko jest w stanie je przeczytać, ale jeśli chcielibyśmy to, co dobre w tradycyjnym druku, czyli skalowalność i taniość przenieść do elektroniki, to okaże się, że obecna precyzja jest niewystarczająca. Nasza technologia pozwala na kilkudziesięciokrotne zmniejszenie drukowanych struktur, dzięki czemu metoda ta staje się atrakcyjna w rozwiązywaniu problemów zaawansowanej elektroniki. Stąd nasza technologia jest ciekawa na wielu polach – od wyświetlaczy przez inteligentne szkło (smart glass), aż po półprzewodniki, zabezpieczenia antypodróbkowe czy fotowoltaikę.

Co zatem oznacza dla firmy porozumienie z HPK, czyli dostawcą urządzeń do naprawy defektów w wyświetlaczach dla LG?

HPK wytwarza maszyny do naprawy defektów w branży wyświetlaczy, a to jedno z dwóch pól aplikacji naszej technologii, na których obecnie się skupiamy. Porozumienie oznacza dla nas i naszego partnera wejście na wyższy poziom relacji biznesowych przy równoczesnym zabezpieczaniu interesów spółki, dzięki przyjęciu licencjonowania jako metody komercjalizacji.

Zgodnie z MoU dajemy sobie 9 miesięcy na domknięcie negocjacji. Chcę tylko przypomnieć, że HPK jest jednym z głównych dostawców urządzeń dla LG, a LG Display odpowiada za 17 proc. światowej produkcji wyświetlaczy, licząc ich powierzchnię. Jest to tym samym druga największa na świecie firma działająca w tym sektorze po chińskim BOE, z którym niedawno podpisaliśmy umowę na ewaluacje technologii. Z dużym prawdopodobieństwem w którymś momencie do naszych rozmów wejdzie finalny odbiorca HPK, czyli LG właśnie.

Postawiliśmy sobie cel, by dotrzeć do największych na rynku, których podzieliliśmy na dwie klasy – jedni to producenci, w sektorze wyświetlaczy np. firmy takie jak LG, BOE czy Samsung, a druga klasa to producenci maszyn dla tych producentów, czyli firmy takie jak HPK. To nie jest bardzo rozproszony rynek. Jest skupiony w trzech krajach – Chinach, Japonii i Korei Południowej. Uważamy, że jesteśmy w stanie doprowadzić do uzyskania znaczącego udziału w tym rynku.