XTPL podpisał porozumienie z HPK Inc. Polska technologia zainteresowała globalnych liderów

"Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym zawarte zostało memorandum of understanding z z firmą HPK Inc. z siedzibą w Korei Południowej" - poinformowała wrocławska XTPL.

Porozumienie jest wstępem do komercyjnej współpracy. Dla polskiej spółki może być to przełomem, gdyż HPK Inc. jest jednym z głównych dostawców urządzeń do naprawy defektów w wyświetlaczach dla koncernu LG, którego spółka zależna LG Display odpowiada za 17% światowej produkcji wyświetlaczy, co klasyfikuje ją na drugim miejscu po innej azjatyckiej firmie, z którą porozumienie XTPL już posiada - chińskim BOE z udziałem w rynku na poziomie 18 proc..