XTPL ma umowę na przeprowadzenie ewaluacji technologii z BOE z Chin

"Realizacja umowy ma na celu potwierdzenie parametrów technologii rozwijanej i komercjalizowanej przez emitenta oraz ocenę możliwości zaimplementowania jej do procesów produkcyjnych partnera. Technologia nanodruku XTPL oferowana partnerowi będzie dedykowana do tworzenia transparentnych siatek przewodzących poprawiających przewodność elektryczną w nowych generacjach wyświetlaczy. Każda ze stron ponosić będzie koszty swoich działań tj.: emitent - koszty wytworzenia nadruków na podłożach partnera, a partner - koszty przygotowania i przesyłania podłoży do prowadzenia prac, koszty zaawansowanych analiz wytworzonych nadruków i oceny rezultatów prób technologicznych, oraz wizyt referencyjnych w siedzibie emitenta" - czytamy w komunikacie.