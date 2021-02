Polski rynek kosmetyków szósty w Europie. Wraca na ścieżkę wzrostu

Z raportu Santandera wynika, że ogółem pandemia nie zaszkodziła krajowym producentom kosmetyków. Przychody podmiotów zatrudniających do 49 osób po trzech kwartałach 2020 roku nie uległy zmianie. Za to ich rentowność wzrosła o jeden punkt procentowy.

Polski rynek sprzedaży detalicznej kosmetyków, mimo dominacji zagranicznych koncernów, jest mocno rozdrobniony. Największy gracz posiada 12 proc. udziału w rynku, podczas gdy kolejnych siedem firm ma udziały na poziomie od 3,3 do 6,8 proc.

Polskie kosmetyki za granicą

Również eksport polskich kosmetyków utrzymuje od wielu lat tendencję zwyżkową. W ciągu ostatnich prawie 15 lat urósł z 0,8 mld euro do 3,8 mld euro. Rodzimi eksporterzy bardzo dobrze poradzili sobie w czasie pandemii, w okresie styczeń-październik 2020 wartość towarów sprzedanych za granicę była wyższa o 7,3 proc. niż rok wcześniej.

Eksperci wskazują, że czynnikiem, który wspierał eksport był słaby złoty. W pierwszych 10 miesiącach ubiegłego roku nowym rynkiem, na który bardzo mocno rosła sprzedaż, był Kazachstan. Eksport polskich produktów do tego kraju urósł o 900 proc., co pozwoliło w wielkości sprzedaży wyprzedzić Wielką Brytanię czy Rosję.

W zeszłym roku dynamicznie rosła też sprzedaż do Szwajcarii, Uzbekistanu, Mołdawii oraz Austrii.

- Flagowym produktem eksportowym polskich producentów kosmetyków są preparaty do pielęgnacji skóry i upiększające. Stanowią one 40 proc. sprzedaży. Za większość eksportu z Polski odpowiadają podmioty zależne globalnych koncernów. W ich przypadku eksport to nawet 80-90 proc. przychodów - wylicza Radosław Pelc.