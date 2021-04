Polskie spółki medyczne mają potencjał. Mogą być liderem następnej hossy

Ekspert wskazuje, że choć większość ze spółek tego typu, które są na GPW, jest na wczesnym etapie rozwoju, widać w nich potencjał do sprzedaży na dużą, międzynarodową skalę.

- Myślę, że możemy przypisać to epidemii, która rozpoczęła się przed rokiem oraz temu, że w związku z tą epidemią na pierwszy plan wysunęły się przedsiębiorstwa, które starały się z nią walczyć. To jest trend globalny. Spółki, które próbują wyszukiwać lek na COVID-19 albo szczepionki były bardzo medialne i to ściągnęło uwagę na cały sektor - wskazuje Ficenes.

Efekty tego wzrostu zainteresowania widać zarówno pod względem liczby spółek farmaceutycznych i biotechnologicznych wchodzących w skład indeksów giełdowych oraz debiutujących - czy przygotowujących się do debiutu - na parkiecie, jak i po ich wycenach, która w wielu przypadkach w tym okresie zwielokrotniła się.

Ekspert Skarbiec TFI zauważa, że w sektorze tym jest jedna duża spółka - Celon Pharma (warta ponad 2 mld zł), natomiast dynamicznie rośnie wartość spółek dotychczas bardzo małych, np. Pure Biologics, który wszedł w grudniu 2020 roku na parkiet główny, czy Medinice, który ponad rok temu szczycił się kapitalizacją ponad 50 mln zł, a dziś jest to prawie 200 mln zł.

Za kilka dni na parkiet główny giełdy w Warszawie dołączy też spółka Captor Therapeutics z kapitalizacją szacowaną na prawie 750 mln zł. Kolejnym istotnym przykładem jest Mercator Medical, który w pandemii awansował do najbardziej prestiżowego indeksu WIG20.

Jest to spółka związana z ochroną zdrowia, ale wcale nie spółka biotechnologiczna czy farmaceutyczna, co pokazuje, że ten sektor ma więcej do zaoferowania niż tylko próby odnalezienia leków na różne choroby.