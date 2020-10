Ponad 70 mld złotych! Allegro warte więcej niż PKO BP i Orlen razem wzięte

To największy debiut giełdowy w historii GPW. Przy emisji rzędu miliarda akcji wycena spółki sięga obecnie 70 mld zł. Już wiadomo, że Allegro zastąpi mBank w indeksie WIG20.

A zaczęło się już z samego rana. Punktualnie kwadrans po 9.00 ruszyły pierwsze notowania. Spółka po prostu wyważyła drzwi warszawskiej giełdy. Na otwarciu inwestorzy kupowali papiery po 65 zł. To blisko 50 proc. wyższa cena niż ta z oferty publicznej. Akcje nowej emisji były bowiem sprzedawane po 43 zł.

- Zawsze jest trudno ocenić taką spółkę. Owszem, można było się spodziewać, że otwarcie będzie dobre, bo zainteresowanie było spore. Mimo wszystko skala wzrostu i wyceny jest zaskoczeniem in plus - komentuje Przemysław Kwiecień. Dodaje, że ponad 70 złotych to bardzo wysokie zamknięcie.