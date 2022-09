Legendarna spółka wchodzi na giełdę. Olbrzymia wycena

Na niemiecką giełdę wchodzi legendarna marka samochodowa Porsche. Grupa Volkswagen planuje w ten sposób zebrać w ofercie publicznej ponad 9 miliardów euro, a wartość giełdowa Porsche w dzień debiutu 29 września wyniesie około 70-75 miliardów euro. To sprawia, że Porsche może być nawet trzecim co do wielkości debiutem giełdowym w historii całej Europy. Już teraz jest to druga co do wielkości oferta publicznego debiutu (IPO) w historii Niemiec.