Porsche wjeżdża na parkiet. To może być giełdowy debiut roku

W dniu debiutu spodziewana cena za akcję Porsche AG to 76,5-82,5 euro, co da firmie wycenę rzędu 70-75 mld euro. To poniżej wstępnie zakładanych 85 mld euro, ale wystarczy, by Porsche było drugim co do wielkości IPO w historii Niemiec i być może nawet trzecim pod tym względem w historii całej Europy.