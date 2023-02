Powrót bankowej bonanzy w Europie. Inwestorzy zgarną fortunę

Świetne wyniki europejskich banków

Największą nagrodę otrzymają inwestorzy BNP Paribas. "Mamy rekordowy zysk na poziomie 10,2 mld euro i to, co zwrócimy akcjonariuszom w tym roku, będzie mniej więcej taką samą kwotą" - mówił w "Bloomberg TV" Lars Machenil, dyrektor finansowy BNP. Bank ma ponadnormatywny zysk dzięki sprzedaży swojego podmiotu - Bank of The West w USA.