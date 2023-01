Wysyp pozwów. Ofensywa banków wobec frankowiczów

bobi 51 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Chyba proste do orzeczenia, na logikę. Sprawa kredytobiorca-bank: umowa unieważniona, ponieważ były nieodpowiednie klauzule w umowie; kara: rozwiązanie umowy i brak zarobku banku w całości. Zwrot wartości kredytu. Koniec sprawy. Sprawa bank - niedoszły już kredytobiorca: posiadał nieuprawnione środki, obracał nimi (zakup). Należą się odsetki ustawowe za obracanie nie swoim kapitałem za cały okres do momentu zwrotu środków oraz przywrócenie szkody do stanu przed popełnieniem czynu (wyrównanie siły nabywczej pieniądza czyli inflacja). Nie można karać banku, przedsiębiorcy, obywatela dwa razy za to samo, ale bank ponosi karę w postaci braku zarobku na kredycie i jeżeli nie będzie zapłaconych odsetek oraz przywrócenia kapitału do stanu przed pobrania pieniędzy z banku to mamy znamiona bezpodstawnego wzbogacenia się - czytaj przestępstwo skarbowe.