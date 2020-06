Pracodawcy RP powołali koalicję 'Włącz Czystą Energię dla Polski'

"Koalicja powstaje po to, by dzielić się pomysłami, by dawać przykład pracowitością. To także odpowiedź na unijny plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Drogą osiągnięcia założeń Europejskiego Zielonego Ładu jest gospodarka obiegu zamkniętego - odpowiednie wykorzystanie surowców, właściwe zagospodarowanie odpadów czy też eko-projektowanie produktów i oczywiście poprawa efektywności energetycznej" - dodał Malinowski.