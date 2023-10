Pracownicy giełdy dostaną świadczenie inflacyjne. GPW wyda 2,7 mln zł

Denis73 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak jest hossa to nie dzielą sie związki zyskami, ale jak gospodarka ledwie ciągnie, to mają dostawać odszkodowanie? Każdy z nas jest w tym trybiku, a jacyś są lepsi i nie mają zamiaru zaciskać pasa. Co to ma być z moich podatków, niech sami sobie wypracują zysk, albo zmienią robotę.