Prezes NBP mówi o potężnym ryzyku prawnym. Nikt tego nie przewidywał

kosdfe 1 godz. temu

Nie było żadnego ryzyka kursowego, bo wiadomo, ze kursem walut potrafią odpowiednio sterować Rzymianie. Rzymianie postanowili złupić świat na kredyty nibyfrankowe (tzn. tam gdzie mają kupione rządy i banki centralne, czyli także Polska). Skoro teraz Rzymianie teraz oddadzą to co złupili, to w sumie mi to pasuje, bo wolę by pieniądze zostały u Polaków (i tu wydali pieniądze), niż by Rzymianie z Nowego Yorku kupili sobie następny jacht lub posiadłość w Hollywood.