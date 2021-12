Prezes Orlenu potwierdza dobre wiadomości dla kierowców. Zostało kilka dni

Przebija to jednak prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który zapowiada, że już 20 grudnia na wielu stacjach będzie można zatankować paliwo za około 5,80 zł . Kierowcy odliczają dni do tego momentu.

- Dziewięćdziesiątka piątka będzie kosztowała około 5,80 zł. Trudno określić to co do grosza, bo zapewne będą wahania cenowe. Ale zgodnie z zapowiedzią rządu i zmniejszeniem danin do państwa, my to przełożymy poprzez rynek hurtowy i oczywiście na rynek detaliczny, ponieważ posiadamy stacje w całej Polsce - wskazał prezes największego krajowego koncernu paliwowego.