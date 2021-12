Po wielu tygodniach przeceny ropa mocno odbiła. Takiej podwyżki nie było od sierpnia

Pod koniec października ceny ropy naftowej na giełdzie w Nowym Jorku osiągnęły najwyższy poziom od 7 lat . Było to ponad 85 dolarów za baryłkę. Wtedy nastąpił zwrot na rynku i przez kolejne 5 tygodni surowiec systematycznie taniał . W pewnym momencie notowania zeszły nawet poniżej 63 dolarów.

Gdy w Polsce w końcu coś drgnęło i właściciele stacji paliw zaczęli nieśmiało obniżać ceny, na światowym rynku ropy znowu wróciły demony przeszłości zwane podwyżkami . Bilans ostatnich pięciu dni na amerykańskiej ropie to +8 proc. W całym roku zdarzyły się tylko dwa tygodnie, kiedy ropa mocniej drożała i było to pod koniec sierpnia i na początku lutego.

Omikron decyduje o cenie ropy naftowej

Wskazuje, że najwięcej niepewności na rynku ropy naftowej budzi potencjalny rozwój sytuacji pandemicznej na świecie. To strach przed Omikronem i możliwością wprowadzenia ograniczeń w transporcie (wpłynęłoby to na spadek popytu na ropę) doprowadził do wcześniejszej przeceny. Teraz wzrosty notowań wynikają ze znacznie bardziej optymistycznych przewidywań pandemicznych.