Prezesi giełdowych spółek zarabiają coraz więcej

Johny 35 min. temu

Mechanizm jest prosty, pozatrudniać swojaków, którzy są oddani partii i z pieniędzy firmowych zasponsorują kogo trzeba (np. konferencję za 200 tysięcy czy dla ojca dyrektora ), puszczą bardzo potrzebną reklamę za kilka milionów w TV PIS, no i jak trzeba będzie to z własnej krwawicy dadzą kasę na kampanię wyborczą biednego kandydata z PIS. A co najciekawsze to jak czas wyborczy to i ceny paliwa dopasują do kampanii wyborczej. Jednym słowem dla nich państwo to PIS i tak od 6 lat.