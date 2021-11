NBP: Nie wszyscy tracą na podwyższaniu stóp procentowych. Banki zarobiły 4 mld zł

Dla kredytobiorców podwyżki stóp procentowych oznaczają wyższe raty kredytów. Biuro prasowe NBP zwraca uwagę jednak na to, kto na nich zyskuje - mają to być banki komercyjne.

"Nie wszyscy tracą na podwyższaniu stóp procentowych. Dotychczasowe podwyżki stóp procentowych NBP przyniosły bankom nawet około 4 mld zł dodatkowego zysku w skali roku. Każda dalsza podwyżka o 1 pkt proc. to kolejne kilka miliardów" - czytamy we wpisie zamieszczonym na Twitterze.

Zanim Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na podwyższenie stóp, była przez wielu ekonomistów krytykowana , że spóźnia się działaniem i niepotrzebnie czeka, przez co inflacja rośnie. Politykę pieniężną skrytykowało nawet 16 ekonomistów , w tym trzech byłych prezesów banku centralnego.

Dzień później Adam Glapiński, szef NBP, odniósł się do tego apelu podczas wystąpienia na Kongresie 590. Co znamienne, Glapiński skrytykował przy okazji analityków banków komercyjnych, którzy zabierali głos w mediach, mówiąc o potrzebie podwyższenia stóp procentowych (choć nikogo personalnie nie wymienił). Szef NBP zaznaczył, że tacy analitycy są pracownikami instytucji, które uruchamiają swoich pracowników, by walczyli o jak największy zysk.