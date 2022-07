Prezydent od lat posiada akcje jednej spółki. I wycenił je wyżej niż rynek

Andrzej Duda posiada akcje jednej firmy: Skotan SA

Duda wycenił walory spółki na 60 tys. złotych, co jest zaskakujące o tyle, że nie pokrywa się z wyceną rynkową. Kurs Skotanu to obecnie 1,486 zł - tyle warta jest jedna akcja spółki. To oznacza, że posiadany przez prezydenta pakiet wart jest na giełdzie ok. 662 złote. Kapitalizacja firmy to obecnie ok. 40,18 mln zł.