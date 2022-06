To już pewne. Andrzej Duda podpisał ustawę ws. czternastej emerytury

Inaczej jest w przypadku osób, które otrzymują wyższe emerytury i renty. Ich czternastki to będzie 1338,44 zł brutto minus różnica między wysokością świadczenia, które dostają co miesiąc, a kwotą 2,9 tys. zł .

Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane. W ustawie zaproponowano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Kto dostanie czternastą emeryturę?

Czternastki otrzymają osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r. Zgodnie z ustawą, czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Nie będą od nich dokonywane potrącenia i egzekucje.