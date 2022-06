Rząd sprawdzi, ile prywatnie odłożyłeś na emeryturę. Powstanie centralny rejestr

nauczyciel 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł, czyli o 373 zł więcej niż wynosi najniższa pensja w tym roku; w lipcu 2023 roku płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 3450 zł oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do 2022 roku. Nauczyciele podejmujący pracę, obecnie zarabiają 3010 zł brutto. W związku z tym minimalna podwyżka płac w szkole, aby utrzymać bieżący stan, NIE UWZGLĘDNIAJĄC INFLACJI, to 15%. Przecież to jest chore - zostaliśmy żebrakami finansującymi pisowskie rozdawnictwo. O emeryturze w ogóle nie ma co rozmawiać, skoro płace są na takim poziomie!