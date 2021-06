Nowe składki ZUS na 2022 r. Podwyżki robią wrażenie

Znamy już wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2022. To na podstawie tych danych portal zus.pox.pl, oszacował wysokość składki ZUS dla przedsiębiorców w kolejnym roku.

Podstaw do wyliczenia wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie to 840 zł, dlatego ulgowe składki dla nowych firm to w tym roku 647,59 zł miesięcznie.