Produkcja szczepionki na koronawirusa częściowo w Polsce? Trwają negocjacje

Polfa Tarchomin w swojej fabryce obecnie przygotowuje nową linię do produkcji ampułek za 40 mln złotych. Za jej sprawą będzie można konfekcjonować szczepionki. Jak podaje 300Gospodarka, spółka już negocjuje z jednym z zagranicznych dostawców szczepionek przeciwko SARS-CoV-2.

- Nie mówimy o samej produkcji szczepionki - nowa ampułkarnia pozwala na konfekcjonowanie produktu, czyli rozlewanie go do ampułek. Zdolność produkcyjna pozwoli na wytwarzanie kilkunastu tysięcy ampułek na dobę. Każda ampułka to kilka lub kilkanaście dawek - mówi Jarosław Król, cytowany przez portal.