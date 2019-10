Przebój na giełdzie. Pracowników zastępują maszynami. Wśród odbiorców są KFC i CCC

Coraz trudniej jest znaleźć pracownika za minimum płacowe. Wreszcie sama płaca minimalna ma szybko iść w górę. To idealne warunki do planów zastępowania ludzi maszynami. I na tym zarabia nowa gwiazda warszawskiej giełdy, firma M4B.

Wartość rynkowa M4B wzrosła w 2019 roku o aż ćwierć miliard złotych do 353 mln zł na koniec września. Cena akcji równa jest prawie 58-letnim zyskom spółki - wskaźnik cena do zysku wynosi 57,8. Taka sytuacja wskazuje na wysoki optymizm giełdy co do przyszłych zysków. Czy to nie przesada?