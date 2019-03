Przegląd informacji ze spółek

Rumuńska spółka zależna Ciechu - Ciech Soda Romania podjęła decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury przeprowadzenia zwolnień grupowych, podał Ciech. Chodzi o zwolnienia do 96 pracowników, czyli 16,1% załogi spółki zależnej.

Rada nadzorcza Pfleiderer Group powołała do zarządu spółki Dr. Franka Herrmanna jako członka zarządu - dyrektora operacyjnego oraz Stefana Zinna jako członka zarządu - dyrektora handlowego, podał Pfleiderer.

Dirk Hardow, który pełnił funkcję członka zarządu - dyrektora operacyjnego Pfleiderer Group, złożył rezygnację z zarządu, podała spółka.

Feliks Szyszkowiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Santander Bank Polska z dniem 30 kwietnia 2019 r., podał bank.

Ferro nawiązało współpracę z podmiotem specjalizującym się w doradztwie w zakresie projektów M&A - firmą VCP Polska, podało Ferro.

Miraculum podpisała list intencyjny z dystrybutorem Jiuwei ws. dystrybucji w Chinach, podała spółka. Zgodnie z treścią listu intencyjnego, strony planują zakończyć negocjacje i najpóźniej w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku zawrzeć ww. umowę współpracy.

PKN Orlen zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę 3,5 zł na akcję dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka.

Konsorcjum Izostalu (lider konsorcjum) i Stalprofilu podpisało umowę częściową z Gaz-Systemem na dostarczenie rur stalowych dla gazociągu Polska-Litwa, podały spółki. Wartość umowy częściowej to 65,36 mln zł netto (80,39 mln zł brutto).

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) ocenia, że działalność spółki w obszarze budownictwa mieszkaniowego zacznie znacząco i pozytywnie wpływać na wyniki od IV kw. 2019 r., kiedy PHN przekaże klientom mieszkania w I etapie inwestycji Vis a Vis Wola w Warszawie, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Piotr Staroń.

Zarząd Rawlplug podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty 0,33 zł dywidendy na jedną akcję z zysku netto za rok obrotowy 2018, podała spółka.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Prime Car Management (PCM) przez Pollen Street Capital III (PCM III), co oznacza ziszczenie się warunku prawnego wezwania, podał pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking.

Maciej Wandzel oraz Mariusz Omieciński zostali powołani na nową kadencję zarządu Soho Development, rozpoczynającą się 20 marca 2019 r., podała spółka.

Ostatnie prace w obszarze portfela marek zaowocowały utworzeniem nowej marki Orlen Oil Industrial Lubricants, która jest dedykowana dla segmentu olejów przemysłowych, podała spółka zależna PKN Orlen.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) chce kontynuować politykę dywidendową, natomiast nie ma jeszcze rekomendacji zarządu co do jej wypłaty za 2018 r., poinformował prezes Marcin Mazurek.

7Levels jest zadowolony z premiery gry "Golf Peak" na Nintendo Switch. Gra uzyskała oficjalne wsparcie w kanałach Nintendo, poinformował wiceprezes 7Levels Krzysztof Król.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) ocenia, że osiągnie w ciągu kilku tygodni porozumienie ze Skarbem Państwa w sprawie warunków objęcia akcji PHN w zamian za wkład niepieniężny - akcje Chemobudowy Kraków i Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki w Katowicach (CBPG), poinformował prezes Marcin Mazurek.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i PKO Leasing ogłosiły nową umowę gwarancji InnovFin w ramach programu Horyzont 2020 oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy. W ramach umowy PKO Leasing udostępni polskim innowacyjnym przedsiębiorcom blisko 257 mln zł (60 mln euro) preferencyjnego finansowania w formie leasingu i pożyczek.

Akcjonariusze Synektika zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 roku wysokości 0,45 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych wczoraj uchwał.

Grupa Lotos przewiduje, że szczyt inwestycyjny w projektach drogowych przypadnie na okres 2019-2021. Wobec tego w kolejnych latach spółka prognozuje wzrost zapotrzebowania na asfalt, poinformowało ISBnews biuro prasowe Lotosu.

Getin Noble Bank (GNB) uruchomił środowisko testowe API - "GetinAPI", w którym zainteresowane współpracą licencjonowane fintechy mogą już testować integrację systemów swoich usług z bankiem. To krok, który przybliża Getin Noble Bank do wdrożenia innowacyjnej koncepcji "otwartej bankowości", zawartej w dyrektywie PSD2, podał bank.

Docelowe pozyskiwanie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) 1 mld m3 metanu rocznie z z pokładów węgla przed ich eksploatacją przez kopalnie jest realne, ocenił prezes Piotr Woźniak.

Zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach praw poboru do 2 638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ofercie publicznej Pharmeny potrwają od 4 do 23 kwietnia 2019 r. Spółka w pierwszej kolejności, tj. do 3 kwietnia zamierza przenieść notowania akcji na rynek regulowany GPW, po czym planuje pozyskać w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru kwotę ok. 15,3 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 6 zł.

Serinus Energy przeprowadził emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych o łącznej wartości 3 mln USD, podała spółka. Pozyskane środki zostaną wykorzystane w celu dokonania spłaty 2,9 mln USD na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Wzrost wyniku sektora bankowego w Polsce będzie w tym roku kontynuowany - wynik netto sektora, z wyłączeniem podwyższonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) będzie w 2019 r. wyższy niż w ub.r., poinformował ISBnews prezes Citi Handlowy Sławomir S. Sikora.

Vivid Games będzie miało blisko 2 mln zł nowych środków finansowych na rozwój portfolio oraz marketing i promocję nowych tytułów, podała spółka. Środki będą pochodziły ze sprzedaży przez członków zarządu na rzecz inwestora instytucjonalnego łącznie 1,5 mln akcji, podano także.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odbierze ok. 63 tys. ton LNG od Equinor 21 marca br., podała spółka. Będzie to dwunasta dostawa typu spot do Terminalu LNG w Świnoujściu od rozpoczęcia jego działalności.

BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 23,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 25,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nowa strategia Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) jest praktycznie gotowa i wkrótce zostanie opublikowana, poinformował prezes Marcin Mazurek.

PDH Polska podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Hyundai Engineering Co., Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową, podała Grupa Azoty. Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na realizację projektu według szacunków PDH Polska nie powinna obecnie przekroczyć 1,18 mld euro, zaś całkowity budżet związany z realizacją projektu to maksymalnie 1,52 mld euro.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 47,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 31,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Celon Pharma odnotował 29,7 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 25,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pozbud T&R podpisał list intencyjny z podmiotem zainteresowanym nabyciem całego pakietu posiadanych przez Pozbud akcji spółki Ever Home, podała spółka. Zgodnie z treścią listu intencyjnego, potencjalny nabywca przeprowadzi m.in. badanie due diligence Ever Home, w następstwie którego podjęte zostaną decyzje co do zawarcia ostatecznej transakcji sprzedaży akcji na kwotę nie niższą niż 4 300 000 zł.

Zarząd Unimotu zdecydował o utworzeniu odpisu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w spółce zależnej Blue Cold Sp. z o.o. wysokości 3 151 706,45 zł. Dodatkowo, zarząd zdecydował o odpisie na udziałach spółki Blue Cold wysokości 3 532 831 zł, podano w komunikacie. Skonsolidowany wynik Unimotu za 2018 rok będzie tym samym niższy o 3,72 mln zł.

