Zarząd Celon Pharma podjął decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 10,8 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 29,7 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, podała spółka .

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 6,18 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,63 zł na akcję, podała spółka.

Po okresie intensywnych inwestycji w 2018 i 2019 roku, Neuca planuje ograniczyć ich skalę do 35-40 mln zł w kolejnych latach, poinformował wiceprezes Grzegorz Dzik.

PGE Ventures - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - planuje zainwestować ok. 100 mln zł w 30 podmiotów do 2025 r., poinformował prezes Piotr Czak. Współprowadzony fundusz Energy Research Capital (ERC) zainwestuje w tym okresie ponad 30 mln zł, a SpeedUp Energy Innovation (SEI) zainwestuje ponad 80 mln zł.

W projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) brakuje odniesienia do przyszłości otwartych funduszy emerytalnych ( OFE ), oceniła w rozmowie z ISBnews.tv prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) Małgorzata Rusewicz.

Neuca planuje przeznaczyć na dywidendę z zysku za 2018 rok kwotę 33,5 mln zł, co oznacza 7,4 zł na akcję, podała spółka. Neuca podtrzymuje politykę dywidendy, która zakłada jej wzrost o 10-15% co roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Dzik.

Nakłady inwestycyjne Alumetalu są planowane na ok. 40 mln zł w 2019 r. wobec 34,1 mln zł w ubiegłym, poinformował prezes Marek Kacprowicz.

Ten Square Games w ciągu kilku tygodni "wpuści" graczy do swojej najnowszej produkcji "Golf Rush". Ponadto pracuje nad grą outdoorowo-symulacyjną, dwoma tytułami dedykowanymi kobietom i prototypuje trzy kolejne projekty, poinformował prezes Maciej Popowicz.

Ten Square Games celuje w awans swojego sztandarowego tytułu "Fishing Clash" do pierwszej setki zestawienia Top Grossing Google, wynika z wypowiedzi prezesa Ten Square Games Macieja Popowicza.

Enea Operator - spółka z grupy kapitałowej Enei - dostarczyła swoim klientom 19,9 TWh energii elektrycznej a czas przerw nieplanowych w sieci wyniósł nieco ponad 152 minut w 2018 r., co oznacza najlepsze wyniki w jej historii, podała spółka.

Wirtualna Polska Holding stała się mniejszościowym akcjonariuszem Teroplanu, właściciela serwisu e-podróżnik.pl, podała spółka. e-podróżnik.pl to największa polska platforma ułatwiająca planowanie podróży oraz zakup online biletów autobusowych i kolejowych. Za 13% akcji w spółce WP zapłaciła 7,7 mln zł.

PKN Orlen może sprowadzić maksymalnie ok. 800 tys. ton ropy saudyjskiej w ciągu sześciu miesięcy na mocy umowy podpisanej z Saudi Aramco Products Trading Company - spółką córką saudyjskiego producenta, podał PKN Orlen.

Ronson Development wprowadził do sprzedaży 115 mieszkań w V etapie projektu Panoramika w Szczecinie, podała spółka. Ukończenie budowy planowane jest na III kwartał 2020 r.

Atal wprowadził do sprzedaży 114 mieszkań i 1 lokal usługowy w ramach II etapu os. Nowa Grochowska, podała spółka. Planowany termin oddania drugiego etapu inwestycji Nowa Grochowska do użytkowania to IV kw. 2020 r.