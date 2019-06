Przegląd informacji ze spółek

Moody's Investors Service podwyższył rating korporacyjny Cyfrowego Polsatu do poziomu Ba1 z poziomu Ba2, zmieniając perspektywę ratingu na stabilną z pozytywnej, podała spółka .

Rada nadzorcza MCI Capital powołała Tomasza Czechowicza do zarządu spółki powierzając mu ponownie funkcję prezesa, podała spółka.

Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,67 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek uzyskał potwierdzenie z niezależnego instytutu badawczego - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny o pozytywnych wynikach jakościowych serii produktu leczniczego Onko BCG, co umożliwia dopuszczenie do obrotu i sprzedaż zbadanej serii tego preparatu, podała spółka.

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 4,84 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,8 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.

Infoscan podpisał umowę inwestycyjną z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, w ramach której może pozyskać kwotę do 21 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na ekspansję zagraniczną, certyfikację FDA oraz przejście na rynek główny GPW, podał Infoscan. W związku z podpisaniem umowy inwestycyjnej spółka zamierza opracować aktualizację strategii rozwoju.

BNP Paribas Bank Polska otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 jednostkowego zysku netto za I kw. 2019 r. w kwocie 134 236 681,54 zł oraz na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I na poziomie skonsolidowanym zysku netto skonsolidowanego za I kw. 2019 r. w kwocie 161 601 412,49 zł, podał bank.

PKN Orlen rozpoczyna pierwsze testy rozwiązania, które pozwoli zoptymalizować proces ładowania samochodów zasilanych energią elektryczną, podała spółka. To efekt udziału w programie akceleracyjnym Pilot Maker Electro ScaleUp, realizowanym na podstawie zawartej we wrześniu 2018 roku umowy z firmą techBrainers.

MCI Venture Projects oraz Roseville Investments - łącznie wzywający zdecydowali o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcję ABC Data do 14 czerwca 2019 r. (z 13 czerwca), podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

EuroRating obniżył rating CCC do BB+ z BBB-, podała agencja. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. Do głównych przyczyn obniżenia oceny wiarygodności finansowej dla CCC zaliczono pogorszenie struktury pasywów spółki, a także spadek wypracowywanych wyników finansowych, pomimo rosnących przychodów ze sprzedaży.

BNP Paribas Bank Polska udostępni swoim klientom dokumenty publiczne wykorzystując trwały nośnik - oparty na technologii rejestrów rozproszonych blockchain. Dzięki wykorzystaniu trwałego nośnika klienci banku będą mogli otrzymywać regulaminy, cenniki czy wykazy opłat i prowizji w wersji elektronicznej, zgodnie z wymogami regulacyjnymi, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa, która opracowała rozwiązanie we współpracy z IBM i Accenture.

Madkom oraz Edge One Solutions, firma z Grupy Euvic, obejmą udziały i dokapitalizują Akcelerator Inteligentnych Miast (AIM), podała spółka. W ramach akceleratora AIM powstanie co najmniej 6 rozwiązań dla inteligentnych miast.

W Zakładzie Górniczym Brzeszcze zakończono inwestycję umożliwiającą produkcję ciepła zarówno do celów grzewczych, jak i chłodzenia podziemnych wyrobisk, podał Tauron. Energooszczędna stacja produkująca sprężone powietrze zasili wiele urządzeń w kopalni, które poprawiają bezpieczeństwo oraz ułatwiają pracę załogi.

PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami przystąpiło do pracy nad wyborem rozwiązań technicznych, które będą zastosowane do eksploatacji norweskiego złoża Tommeliten Alpha, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Finalna koncepcja zagospodarowania Tommeliten Alpha ma być gotowa w III kwartale 2020 roku. Spółka liczy na ok. 0,5 mld m3 gazu z tego złoża rocznie.