Przegląd informacji ze spółek

ES-System miał ok. 105,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i ok. 5,1 mln zł zysku netto w I półroczu 2019, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Wskazany przez Boryszew, Impexmetal oraz SPV Boryszew 3 podmiot prowadzący działalność maklerską złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez Impexmetal oraz Boryszew akcji Impexmetalu, należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy w drodze przymusowego wykupu, podał Boryszew.