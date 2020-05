Przegląd informacji ze spółek

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dokonało odpisów aktualizujących powstałych w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości majątku w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, co pomniejszy skonsolidowany wynik operacyjny za I kw. br. o ok. 0,77 mld zł, podała spółka.

Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - wprowadziła do oferty testy genetyczne identyfikujące zwiększone ryzyko do zachorowań na COVID-19 oraz identyfikujące zwiększoną podatność i ciężkość przebiegu choroby, podało Inno-Gene.

Gra "Realpolitiks: New Power" zadebiutuje na konsoli Xbox One 12 czerwca 2020 r., między innymi w USA, Europie i Rosji, podało Jujubee.

Rada nadzorcza Elektrobudowy w upadłości powołała do składu zarządu Macieja Lucjana Giżyńskiego na prezesa zarządu, Wojciecha Bieńkowskiego na wiceprezesa zarządu oraz oddelegowała Cezarego Kubackiego - zastępcę przewodniczącego rady nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu na okres do trzech miesięcy, nie dłużej niż do czasu powołania trzeciego członka zarządu, podała spółka.