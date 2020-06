Przegląd informacji ze spółek

PKO Bank Polski ocenia, że wpływ obniżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego o łącznie 1,4 pkt proc., zmian dotyczących rezerwy obowiązkowej oraz niektórych decyzji innych instytucji monetarnych i nadzorczych na zysk netto grupy wyniesie w 2020 r. od 850 do 900 mln zł i będzie się materializował głównie w drugiej połowie roku, podał bank.

Santander Bank Polska, na podstawie wykonanych przez siebie wyliczeń wskazuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stóp procentowych łącznie o 140 pkt bazowych będą mieć negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek grupy banku w 2020 r. na poziomie od 635 do 700 mln zł, podał bank.

Oferta Elektrotimu została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest " Modernizacja stacji 110/SN kV Recław, Gryfice i Gumieńce w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego" prowadzonym przez Enea Operator Sp. z o.o. oddział dystrybucji Szczecin, podała spółka. Wartość oferty to 27 439 024,39 zł netto.

i2 Development postanowił zmienić założenia obowiązującej polityki dywidendowej spółki i zmiana ta będzie mieć zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. W związku z tym zarząd zarekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu rezygnację z wypłaty dywidendy i przeznaczenie zysku netto w kwocie 5,62 mln zł w całości na kapitał zapasowy , podała spółka.

Live Motion Games zdecydował, że wydawcą gry "Train Station Renovation" na PlayStation4 i Xbox One będzie Ultimate Games, a wersję na Nintendo Switch przygotuje spółka UF Games, podała spółka. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2021 r.

Idea Bank dołączył do Huawei AppGallery - autorskiego sklepu Huawei z aplikacjami, podał Huawei.

Spółka Dadelo, do której należą sklepy internetowe Dadelo.pl i CentrumRowerowe.pl zwiększyła sprzedaż rowerów o 143% r/r w ujęciu wolumenowym oraz o 95% r/r w ujęciu wartościowym w I kw. 2020 r., podało Oponeo.pl, które jest 100-proc. właścicielem tej spółki. Sprzedaż rowerów to główny obszar działalności Dadelo.

Data premiery gry "Timberman VS" na platformie Xbox One została ustalona na 17 czerwca, podało Forever Entertainment.

OT Logistics zawarł aneks do umowy wspólnych warunków zadłużenia pomiędzy spółką a konsorcjum banków, na podstawie którego ostateczna data spłaty kredytów została przesunięta z 29 maja 2020 r. na 30 czerwca 2020 r., umowę zmieniającą do umowy kredytu BGK, na podstawie której ostateczna data spłaty została przesunięta z 29 maja 2020 r. na 30 czerwca 2020 r., oraz porozumienie z jedynym obligatariuszem obligacji G, w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G, przewidujące zmianę terminu wykupu obligacji G z 29 maja 2020 r. na 30 czerwca 2020 r., podała spółka.

Termin, do którego powinno nastąpić przeniesienie na kupujących własności akcji Idea Bank Ukraina i udziału w NFS, przewidziany w warunkowej umowie sprzedaży Idea Bank Ukraina i LLC New Finance Service (NFS), został przedłużony do 30 czerwca 2020 roku, podał Getin Holding.