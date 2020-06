Przegląd informacji ze spółek

mBank sprzeda budowaną od lat kolekcję dzieł sztuki takich twórców, jak np. Brandt czy Witkacy, by pozyskane środki przeznaczyć na sfinansowanie powstającego funduszu mBanku "M jak malarstwo", który wspierać będzie młodych polskich artystów i artystki, podał bank. Aukcja odbędzie się 25 czerwca. To pierwsza tego typu aukcja w Polsce.

Gaming Factory w ramach publicznej emisji akcji zamierza przeprowadzić budowę księgi popytu w dniach od 24 czerwca do 2 lipca, zapisy w transzy detalicznej będą prowadzone od 24 czerwca do 1 lipca, a w transzy instytucjonalnych potrwają od 3 do 8 lipca, podała spółka. Celem spółki jest pozyskanie od 15 do 17 mln zł, które chce przeznaczyć na produkcję gier oraz rozwój działań marketingowych.