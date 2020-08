Przegląd informacji ze spółek

Studio Spokko, będące częścią grupy CD Projekt, zapowiedziało "The Witcher: Monster Slayer" - osadzoną w świecie Wiedźmina grę role-playing wykorzystującą technologię rzeczywistości rozszerzonej, podała spółka. Tytuł wydany zostanie w modelu free-to-play na iOS oraz Android, a dokładne daty premiery obu wersji zostaną podane jeszcze w tym roku, zaznaczono w informacji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakończyła okres pilotażu "Platformy Żywnościowej" prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii (TGE) i jednocześnie zdecydowała o przedłużeniu zwolnienia z opłat giełdowych na rynku rolnym do końca września 2020 r., podała spółka.

Akcjonariusze Vivid Games upoważnili zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych w licznie nie więcej niż 5% ogólnej liczby walorów spółki, podano w uchwałach walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odebrało ładunek ok. 3000 m3 skroplonego gazu ziemnego LNG na stacji przeładunkowej Klaipedos Nafta, której wyłącznym użytkownikiem od kwietnia tego roku jest spółka, podało PGNiG. Od tego czasu wyjechało stamtąd ponad 100 cystern załadowanych skroplonym gazem ziemnym.

Grupa VRG liczy na dobrą drugą połowę roku, dzięki czemu chce zanotować zysk netto w okolicy zera, a wynik EBITDA utrzymać powyżej zera, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki. Spółka szacuje tegoroczny capex na poziomie 15 mln zł. VRG ma zamknąć 2020 r. z siecią wynoszącą 568 placówek.

Grupa VRG pracuje nad nowymi aplikacjami online dla wszystkich swoich marek i liczy, że nowe rozwiązania technologiczne będą wspierać sprzedaż e-commerce w IV kwartale 2020 r., poinformował wiceprezes Radosław Jakociuk.

Eurocash otworzy w piątek we Wrocławiu przy ul. Więckowskiego 100. sklep w ramach sieci marketów alkoholowych "Duży Ben", podała spółka. To 17. sklep sieci we Wrocławiu.

Draw Distance podpisał umowę z Humble Bundle, w wyniku której gra "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York" będzie dostępna w usłudze Humble Choice, podała spółka. Dostęp do gier w ramach oferty mają użytkownicy serwisu, którzy opłacają miesięczny abonament.

Tomáš Kaštil zrezygnował z dniem 1 września 2020 roku ze sprawowania funkcji członka zarządu Inter Cars, podała spółka. Rezygnacja została podyktowana względami osobistymi.

Unimot, po blisko ośmiu miesiącach tego roku, podtrzymuje prognozę 80 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA w całym 2020 roku, poinformował prezes Adam Sikorski.

Letus Capital podpisał umowę na zbadanie globalnej zdolności patentowej drona o roboczej nazwie XFO 2020, podała spółka. Jest to system latający nowej generacji pozwalający przeskoczyć obecne ograniczenia standardowych dronów o napędzie śmigłowym, których budowa nie pozwala na dowolne skalowanie konstrukcji przy zachowaniu odpowiednich norm bezpieczeństwa.

Zarząd mBanku podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na dokonanie substytucji z mFinance France na bank jako emitenta obligacji. W wyniku substytucji, zobowiązania mFinance wobec obligatariuszy wygasną, a analogiczne zobowiązania wobec obligatariuszy powstaną po stronie banku, podał mBank.

Unimot zamierza w ciągu dziewięciu miesięcy uruchomić w Sędziszowie Małopolskim własną linię produkującą panele fotowoltaiczne, które będą oferowane klientom pod marką Avia Solar, podała spółka. Wartość inwestycji w pierwszym etapie to ponad 500 tys. euro, a początkowa moc linii produkcyjnej to 15 MW.

Skonsolidowany zysk netto Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) wyniósł 4,12 mln zł w I połowie 2020 roku , co stanowi spadek o 51,16 % w skali roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zakończył analizy prowadzone w ramach procedur przeprowadzenia testu utraty wartości firmy z tytułu nabycia akcji Alior Banku oraz z tytułu nabycia akcji Banku Pekao i zdecydował o dokonaniu odpisów, których szacowany wpływ na zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej PZU wynosi ok. 827 mln zł, podał PZU.

Rada nadzorcza Eurocash powołała na kolejną kadencję następujących dotychczasowych członków zarządu spółki: Luisa Manuela Conceicao Pais do Amarala, Rui Amarala, Arnalda Guerreiro, Pedro Martinho, Katarzynę Kopaczewską, Jacka Owczarka oraz Przemysława Ciasia, podała spółka.

MLP Group odnotowało 8,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 56,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

J.W. Construction Holding zdecydowało utworzeniu odpisów aktualizacyjnych, podała spółka. Ich szacowany wpływ na skonsolidowany wynik netto będzie wynosił ok. -2,6 mln zł, a na jednostkowy wynik netto ok. -13,9 mln zł.

VRG odnotowało 2,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 23,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok, podała spółka.

Akcjonariusze OEX podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zdecydowali o wypłacie najwyższej w historii spółki dywidendy w kwocie ok. 17,6 mln zł, co daje 2,32 zł na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie, podała spółka. Pozostała część z zysku wypracowanego w 2019 r., tj. ok. 14,9 mln zł, została przekazana na kapitał zapasowy.

