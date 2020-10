Przegląd informacji ze spółek

GTC Holding podwyższył cenę w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Globe Trade Centre (GTC) do 8,76 zł z 6,89 zł za akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 38,3 mln zł we wrześniu br., co oznacza wzrost o 10% w skali roku.

Unihouse - spółka zależna Unibepu - zawarła umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. "Storgatan 66" w Sundsvall w Szwecji za ok. 38,5 mln SEK netto, co stanowi równowartość ok. 16,5 mln zł netto, podał Unibep.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 10,9 mln zł we wrześniu br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że we wrześniu 2019 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 13,2 mln zł.

Enea zakończyła wartą ponad 123 mln zł modernizację bloku nr 5 w Elektrowni Połaniec, dzięki której moc bloku została zwiększona do 242 MW, podała spółka. Projekt był częścią programu dostosowania aktywów wytwórczych Grupy Enea do nowych wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji BAT (Best Available Techniques).