Przegląd prasy

--NFZ przekaże szpitalom we wrześniu 344 mln zł w ramach podwyżek ryczałtów, co oznacza średnio po 922 tys. zł na szpital

--Skokowa podwyżka minimalnego wynagrodzenia do 4 tys. zł może przynieść katastrofalne skutki wg przedsiębiorców i ekonomistów

--Wraz z najniższym wynagrodzeniem wzrosną m.in. odszkodowania, maksymalne odprawy oraz ZUS ; zapłacą za to pracodawcy, w tym państwo

--ZUS skontrolował w ub.r. prawie 59 tys. płatników, uzyskując ok. 100 mln zł wzrostu wpływów z zaległych zobowiązań niż w poprzednich latach

--Prezes Frisco.pl: W 2018 r. sprzedaż wzrosła o ponad 30% do ok. 100 mln zł i w tym roku jesteśmy w stanie utrzymać to tempo; strata będzie podobna (wyniosła w ub.r. ponad 12 mln zł)