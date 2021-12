Przełom w sprawie Evergrande. Agencja Fitch mówi o "ograniczonej" niewypłacalności

Po tym, jak w tym tygodniu obligacje Evergrande zanurkowały do rekordowo niskich poziomów, deweloper i władze w Pekinie dały jasno do zrozumienia, że firma zmierza do jednej z największych w Chinach restrukturyzacji zadłużenia, żeby tylko nie zbankrutować. To miałoby fatalne konsekwencje nie tylko w Chinach.