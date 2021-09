Evergrande to chiński Lehman? Tani kredyt źródłem problemów giganta

Od kilku dni rynki finansowe z dużym niepokojem patrzą w kierunku Chin i tamtejszego rynku nieruchomości . Chodzi o Evergrande Real Estate Group, czyli wielkiego chińskiego dewelopera, który wpadł w poważne problemy finansowe. Jego upadek może doprowadzić do kryzysu gospodarczego wykraczającego poza granice Państwa Środka .

Analitycy Domu Maklerskiego XTB doszukują się podobieństw między Evergrande a amerykańskim Lehman Brothers. Ten wielki bank inwestycyjny kilkanaście lat temu zbankrutował, co uznaje się za jedną z przyczyn globalnego kryzysu lat 2008-2009.

Teraz i wtedy przyczyn można było upatrywać w tanich kredytach . "Genezą problemu w chińskim sektorze nieruchomości jest łatwy dostęp do taniego kredytu, który powoduje wzrost działalności spekulacyjnej polegającej na zakupach mieszkań w celu inwestycyjnym" - tłumaczą eksperci XTB.

Wskazują, że spółka korzysta z ogromnego lewara finansowego, a ostatnie działania regulacyjne władz doprowadziły do tego, że nie jest w stanie zaciągać więcej długu względem swoich aktywów. Dodatkowo spółka pozbywa się części swoich aktywów, czym dodatkowo zmniejsza swoją zdolność kredytową.

Przy okazji Lehman Brothers wydawało się, że tak wielka instytucja finansowa nie może upaść. A nawet jeśli byłaby w dramatycznym stanie, to uratuje ją państwo. Tak się nie stało. I historia może się teraz powtórzyć. Tym bardziej, że już pojawiają się głosy z Chin, że Partia Komunistyczna wcale nie musi ratować dewelopera .

"Z pewnością obecna sytuacja to potencjalnie największe zagrożenie finansowe, z którym może się borykać władza Xi Jingpinga. Teoretycznie upadek firmy może doprowadzić do problemów sektora bankowego i lawinowego upadku firm w sektorze deweloperskim" - ostrzegają eksperci XTB.

Ogromny Evergrande i ogromne długi

Szacuje się, że cały dług chińskiego dewelopera to ponad 300 mld dolarów. Według agencji Fitch spółka musi spłacić odsetki obligacyjne na poziomie 129 mln dolarów w samym wrześniu, 850 mln dolarów do końca tego roku, natomiast do końca przyszłego roku spółka będzie musiała wykupić obligacje warte 7,4 mld dolarów.