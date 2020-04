Przychody Monnari Trade spadły o 62,69% r/r do ok. 7,2 mln zł w marcu

Przychody za marzec 2020 r. obejmują ok. 0,6 mln zł przychodów osiągniętych przez sklepy grupy Centro 2017 Sp. z o.o. (ok. 1,3 mln w marcu 2019 r.). Przychody za okres styczeń - marzec 2020 r. obejmują ok 4 mln zł przychodów osiągniętych przez sklepy grupy Centro 2017 sp. z o.o. (ok. 3,2 mln w analogicznym okresie 2019 r.), wskazano także.