Rafał Brzoska tłumaczy się z Pandora Papers. Co z notowaniami akcji InPost?

Król Paczkomatów Rafał Brzoska jest jednym z wielu "bohaterów" największego międzynarodowego śledztwa dziennikarzy z całego świata "Pandora Papers". Nazwisko biznesmena pojawia się w dokumentach. A tych reporterzy przewertowali miliony po to, aby ujawnić bogaczy, którzy ze swoimi zyskami mieli uciekać do rajów podatkowych.

InPost Brzoski to giełdowa spółka, a więc bardzo wrażliwa na różne doniesienia odnośnie samego jej biznesu czy właściciela. Okazuje się, że afera w oczach inwestorów praktycznie nie istnieje. Na otwarciu poniedziałkowej sesji na giełdzie notowania spółki nie tylko nie spadły, ale i wzrosły.

Ocena moralna optymalizacji podatkowej polegającej na uciekaniu do rajów podatkowych może być różna, ale z punktu widzenia biznesowego, świadczy o cwaniactwie, które u przedsiębiorcy jest wręcz pożądane.

Dla inwestorów najważniejsze są wyniki finansowe, a te InPost ma. I to jest ważniejsze niż mniejsze lub większe wpadki wizerunkowe właściciela.

InPost kontra AliExpress

Firma Rafała Brzoski musi też bronić się przed operatorem sieci do odbioru przesyłek z AliExpress. Grupa Świat Przesyłek od początku tego roku rozstawiająca w Polsce automaty sieci Cainiao uważa, że InPost ogranicza konkurencję zapisami w umowach z właścicielami nieruchomości.

Jak podaje w poniedziałek "Puls Biznesu", konkurent InPostu wysłał w tej sprawie zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

- Naszym zdaniem InPost działa nie do końca zgodnie z prawem, podpisując z właścicielami nieruchomości umowy z zakazem konkurencji. Wysłaliśmy w tej sprawie pismo do UOKiK i liczymy na to, że treść umów się zmieni - mówi Piotr Kocoń, prezes Świata Przesyłek, cytowany przez PB.