Redan oczekuje negatywnego wpływu na płynność finansową grupy wz. koronawirusem

"Wprawdzie część sklepów Top Secret (ok. 35%) działa w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2000 m2, co pozwoli na utrzymanie ciągłości funkcjonowania w najbliższym okresie (o ile nie nastąpią dalsze zmiany w tym zakresie), jednakże ze względu na sytuację ze znacznie obniżonymi przychodami (skala spadku obrotów nie jest możliwa obecnie do oszacowania)" - czytamy także.

"W kontekście samych wyników finansowych większość przychodów ze sprzedaży w sklepach Top Secret (ok. 75%) jest uzyskiwana w sklepach działających na zasadach franczyzowych, co powoduje, że koszty prowizji franczyzowych są proporcjonalnie zależne od sprzedaży, a tym samym w sytuacji obniżenia przychodów w sklepach lub ich braku, koszty te także będą niższe, lub ich nie będzie. Jednakże patrząc w szerszej perspektywie należy ocenić, że istnieje ryzyko, iż część sklepów franczyzowych (niemożliwa na ten moment do przewidzenia) nie będzie w stanie utrzymać działalności, co w dłuższej perspektywie czasu negatywnie wpłynęłoby na wyniki finansowe grupy Redan" - czytamy także.