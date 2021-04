Reforma energetyki węglowej. Tauron największym beneficjentem?

Patryk 57 min. temu zgłoś do moderacji 24 3 Odpowiedz

Jak można nazwać reformą sytuację gdzie najpierw PiS z uporem maniaka dołącza kopalnie do energetyki, doprowadzając prawie do jej bankructwa. A teraz wychodzi Sasin, cały na biało, i opowiada jak to on będzie reformował energetykę, wyłączając z niej kopalnie. To tak jakbym zobaczył gówno na ulicy, pobiegł i wytarzał się w nim, potem stwierdził, że chyba śmierdzę i w ramach reformy poszedł ściągać gówno z siebie. To chyba tylko w Wiadomościach jako sukces może przejść.