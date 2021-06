Rekord WIG? Inwestorzy z GPW czekają na okno pogodowe i atak szczytowy

WIG20 od końca maja konsoliduje się w przedziale 2226 - 2268 punktów. Wyjście w górę może być już wystarczającym impulsem do pobicia historycznego szczytu na WIG. Zachowanie inwestorów na GPW przemawia za kontynuacją trendu wzrostowego. Szczególnie istotny jest brak euforycznych nastrojów i skrajnej akceptacji ryzyka. Zupełnie nie obserwujemy też masowego napływu kapitału na GPW od nowych inwestorów indywidualnych i do funduszy akcyjnych. O giełdzie nadal nie mówi się w mediach. To jest potencjał do kontynuacji hossy w długim terminie.