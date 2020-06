Rekordy na amerykańskiej giełdzie. Technologicznym spółkom kryzys nie straszny

Koronawirus i spowodowane nim zamknięcie gospodarek skutkuje recesją. Zdaniem wielu ekonomistów nawet w przyszłym roku może być trudno wrócić do stanu sprzed epidemii. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na światowych giełdach, gdzie po załamaniu w marcu już teraz w dużej mierze straty zostały odrobione.

Adrian Kowollik z East Value Research spodziewa się, że to nie tylko chwilowe odreagowanie i dobre nastroje inwestorom będą towarzyszyć dłuższy czas. Tym samym nie zdziwi się, jak będą padały kolejne rekordy i to nie tylko na amerykańskiej giełdzie.