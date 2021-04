Rekordy na Wall Street. Pękła kolejna granica

jaśniak 51 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

giełda w USA w górę i jednocześnie złoto w górę ? dziwicie się ? "wystarczy" skojarzyć następujące fakty: prezydentura Bidena rozpoczęła się od "dodrukowania" 2000 miliardów USD ( to nie pomyłka: to 2 000 000 000 000 USD ). Trump nie był gorszy on też "dosypywał" po 1000 miliardów. Te pieniądze drogą wykupu obligacji rządu USA przez FED systemem bankowości częściowej lądują szybko na kontach banków inwestycyjnych. A te co robią w czasach marnych zysków z właściwej działalności gospodarczej ? Ano pakują to na giełdę, bo wszyscy w około tak robią. I tak rosnące ceny akcji firm odzwierciedlają nie ich wyniki ekonomiczne lub ich przewidywania, LECZ DEPRECJACJĘ ( czyli spadek wartości ) PIENIĄDZA w tym przypadku DOLARA USA......... ...