Rok kurczenia się majątków miliarderów. Elon Musk stracił najwięcej

To był zły rok dla miliarderów. Łącznie stracili nawet ponad 2 biliony dolarów swoich majątków. Ponad jedna czwarta z tej kwoty to ubytki amerykańskich bogaczy. Spośród nich najwięcej stracił z kolei Elon Musk. To efekt przejęcia Twittera, jak i również nurkujących akcji spółek technologicznych.