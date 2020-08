Ronson rozważa rozpoczęcie 3 etapów obecnie realizowanych projektów do końca br.

"Na koniec czerwca w naszych projektach mieliśmy 245 gotowych lokali, z czego 139 to lokale sprzedane, a 106 było dostępnych do sprzedaży. Spodziewamy się, że większość z nich zostanie oddana do użytkowania w III kwartale 2020 roku. Posiadany bank ziemi pozwala nam na budowę 3 984 lokali (255 800 m2 PUM) i przygotowujemy się do uruchomienia nowych projektów oraz etapów projektów, uważnie monitorując sytuację rynkową" - powiedział prezes Boaz Haim, cytowany w komunikacie.