Rosną ceny ropy w USA. Blisko najwyższego poziomu od pięciu miesięcy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj podrożała we wtorek (9 kwietnia) o 0,13 proc. do poziomu 86,54 dol. Z kolei cena Brent na czerwiec wzrosła o 0,18 proc. do poziomu 90,54 dol. To odreagowanie poniedziałkowej przeceny, kiedy to surowiec stracił niemal 1 proc., notując pierwszą przecenę od pięciu sesji - wskazuje "Puls Biznesu".