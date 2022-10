Rosyjski gaz płynie do UE tankowcami. Import LNG wzrósł o 50 proc.

Europa zwiększa import rosyjskiego LNG po tym, jak ograniczone zostały dostawy gazociągowe od Gazpromu. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. UE zwiększyła import rosyjskiego LNG do 15 mld metrów sześciennych - poinformował przedstawiciel Komisji Europejskiej Tim McPhee. Novatek kontynuuje dostawy do UE w obcej walucie, w przeciwieństwie do Gazpromu nie wymaga płatności w rublach.