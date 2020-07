Rynek budowlany może skurczyć się w tym roku. Z wyjątkiem inwestycji w drogi i kolej

"W świetle najnowszych dostępnych danych szacujemy, że dynamika sektora budowlanego w Polsce, dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników, spadnie w 2020 r. o niemal 3% w porównaniu do roku ubiegłego. Oznacza to, iż wartość produkcji tych firm spadnie do ok. 108 mld zł" - powiedział ISBnews Jungiewicz.